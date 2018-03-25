СМИ: близкая подруга Скрипаля боится говорить с полицией

По данным издания, она проживает в Солсбери и также, как и Скрипаль, приехала в Великобританию из России . Отмечается, что женщина начала встречаться со Скрипалем из-за его финансовой привлекательности.

"Он (Скрипаль) сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях", — заявил источник.

По его словам, женщина слишком боится, чтобы рассказать полиции, что она может знать о последних днях перед отравлением.