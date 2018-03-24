Савченко завербована Россией? Ответ Кремля

Песков назвал полной чушью информацию о вербовке Савченко Россией

"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко — это глубоко внутреннее дело Украины", — сказал Песков в интервью телеканалу "МИР 24". Информация о якобы вербовке Россией Надежды Савченко во время ее нахождения в местах заключения в РФ является полной чушью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Депутат парламента Украины Надежда Савченко была задержана в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде. В пятницу Шевченковский районный суд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 20 мая.

"Сегодня европейские лидеры продолжают общение, очень интересно, будет ли сегодня до конца дня принято какое-то заявление к властям в Киеве с требованием дать свободу Савченко. Давайте посмотрим", — заметил Песков.

По версии генпрокуратуры Украины, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов. При этом ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".