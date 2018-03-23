Кадыров получил орден от парламента

Парламент Чечни наградил Кадыров орденом «Честь Отечества»

Глава республики получил высшую награду законодателей региона за достижения в государственном строительстве и обеспечении безопасности.

8 марта орденом «Честь Отечества» были награждены мать и жена Кадырова за благотворительность в качестве президента и вице-президента регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Награда учреждена депутатами парламента республики 1 марта нынешнего года. Она вручается за выдающиеся достижения в сфере развития экономики, науки, культуры, искусства, духовно-нравственного воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, благотворительной и иной общественной деятельности на благо жителей Чечни.