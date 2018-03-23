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Кадыров получил орден от парламента
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Парламент Чечни наградил Кадыров орденом «Честь Отечества» 

Говорит Москва 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава республики получил высшую награду законодателей региона за достижения в государственном строительстве и обеспечении безопасности.
Как передаёт РИА Новости, орден Рамзану Кадырову вручил спикер парламента Магомед Даудов на торжественном собрании в честь 15-летия референдума по принятию Конституции Чечни.
8 марта орденом «Честь Отечества» были награждены мать и жена Кадырова за благотворительность в качестве президента и вице-президента регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.
Награда учреждена депутатами парламента республики 1 марта нынешнего года. Она вручается за выдающиеся достижения в сфере развития экономики, науки, культуры, искусства, духовно-нравственного воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, благотворительной и иной общественной деятельности на благо жителей Чечни.
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