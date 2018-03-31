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Москва направила ОЗХО 13 вопросов по делу Скрипалей
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Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипалей 

Газета.Ru 31 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипалей, сообщается на сайте российского МИДа
"Первого апреля постоянное представительство Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило в Техсекретариат Организации список вопросов по сфабрикованному против России "делу Скрипалей", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что МИД России опубликовал вопросы к Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.
Среди вопросов МИДа — причина отказа российской стороне в доступе к Скрипалям, участие Франции в расследовании дела, применение боевого отравляющего вещества "Новичок", которому в Великобритании приписывают российское происхождение, и другие.
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