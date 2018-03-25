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«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
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Зюганов прокомментировал решение Грудинина сбрить усы 

RT на русском 47 минут назад
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал в беседе с kp.ru решение бывшего кандидата в президенты России Павла Грудинина сбрить усы. «Он мужчина у нас настоящий! Он держит слово. Вот… Усы вырастут новые. А если у тебя — ни мужества, ни совести нет — это уже никогда не появится», — отметил он.
Зюганов добавил, что у Грудинина после данного шага «авторитет вырастет многократно».
Ранее появилось видео, где Грудинин сбривает усы.
Видеоблогер Юрий Дудь придумал способ разрешить его спор с Грудининым из-за усов. Суть спора заключалась в том, что, если кандидат не наберёт 15% голосов на президентских выборах, он сбреет усы.
Согласно данным ЦИК, Грудинин набрал на выборах 11,77% голосов, став вторым.
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