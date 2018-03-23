Земан примет в четверг главу МИД по поводу возможной высылки дипломатов РФ 

ПРАГА, 23 мар — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан примет главу МИД в следующий четверг, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек, отвечая на вопрос о реакции главы республики на возможную высылку российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
Ранее в четверг премьер Андрей Бабиш заявил журналистам в Брюсселе, где он находится на саммите ЕС, что Чехия в знак солидарности с Великобританией, на территории которой был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, может выслать несколько российских дипломатов. В середине дня в пятницу Бабиш написал в соцсети Twitter о том, что заранее проинформировал Земана о позиции Чехии на саммите ЕС по данному делу. В понедельник Бабиш намерен обсудить данный вопрос с членами правительства.
"Пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек сказал, что к вопросу о высылке (российских дипломатов) у него есть один-единственный комментарий. А именно — что на следующей неделе в четверг президент Милош Земан примет главу МИД (Мартина) Стропницкого", — сообщил в пятницу портал пражской газеты Právo.
В пятницу лидеры правых партий выступили с призывом к МИД выслать ряд дипломатов РФ из страны не только в знак солидарности с Великобританией, но и в связи с обвинением Чехии российской стороной в якобы ведущихся работах с отравляющими веществами.
Ранее, в среду, на брифинге в МИД РФ директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков сказал, что наличие Чехии и Словакии в списке стран — возможных источников отравляющего вещества, использованного против Скрипаля, связано с химической промышленностью бывшей Чехословакии, к Чехии и Словакии абсолютно никаких претензий нет.
По мнению лидера Гражданской демократической партии Петра Фиалы, чешское дипведомство должно было принять по отношению к РФ энергичные меры сразу после того, как Чехия была обвинена в происхождении вещества, которым отравили Скрипаля. В нынешней ситуации, считает Фиала, необходимо действовать решительно и защищать национальные интересы и достоинство.
Лидер христианских демократов Павел Белобрадек и лидер движения ТОР 09 Йиржи Поспишил полагают, что ряд российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери уже ранее должен был быть выслан из Чехии. При этом Поспишил опасается, что до высылки дело так и не дойдет, поскольку, как считает он, премьер Бабиш связан тесным сотрудничеством с президентом Земаном, известным в качестве сторонника Москвы.