Собчак показала видео голосования девочки «за собачек»

Бывший кандидат в президенты Ксения Собчак разместила в своем Youtube-канале видео, в котором некая женщина просит свою маленькую дочь поставить галочку в избирательном бюллетене вместо нее.

В пятницу Ксения Собчак разместила в Youtube ролик, происхождение которого бывший кандидат в президенты не уточнила. На видео женщина (голос которой слышен за кадром) отвечает на просьбу маленькой девочки, которая говорит:

«Я хочу поставить (галочку)… Мам, а кроме Путина — за кого?». Женщина объясняет, что «тут целый список», и предлагает ребенку: «Выбирай». Она поясняет, что ей «вообще все равно, за кого». Девочка смотрит на избирательный бюллетень. Она обращает внимание на фамилию Собчак, но читает ее как «собачка». «Ну, я за зверюшек, — говорит девочка. — За собачек!». И ставит отметку в избирательном бюллетене.

По данным Центризбиркома, Ксения Собчак завершила выборы на четвертом месте 1,68% голосов (1 млн 238 тыс. 31 избиратель).