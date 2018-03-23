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Собчак показала видео голосования девочки «за собачек»
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Собчак показала видео голосования девочки «за собачек» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Бывший кандидат в президенты Ксения Собчак разместила в своем Youtube-канале видео, в котором некая женщина просит свою маленькую дочь поставить галочку в избирательном бюллетене вместо нее.
В пятницу Ксения Собчак разместила в Youtube ролик, происхождение которого бывший кандидат в президенты не уточнила. На видео женщина (голос которой слышен за кадром) отвечает на просьбу маленькой девочки, которая говорит:
«Я хочу поставить (галочку)… Мам, а кроме Путина — за кого?». Женщина объясняет, что «тут целый список», и предлагает ребенку: «Выбирай». Она поясняет, что ей «вообще все равно, за кого». Девочка смотрит на избирательный бюллетень. Она обращает внимание на фамилию Собчак, но читает ее как «собачка». «Ну, я за зверюшек, — говорит девочка. — За собачек!». И ставит отметку в избирательном бюллетене.
По данным Центризбиркома, Ксения Собчак завершила выборы на четвертом месте 1,68% голосов (1 млн 238 тыс. 31 избиратель).
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