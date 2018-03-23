«Им к виску приставили револьвер — и у Мэй истерика»: Сатановский объяснил «косую провокацию» Британии со Скрипалем

По словам Сатановского, Запад в последние годы вновь пытается "развести" Россию на "партнерство" с теми же целями, что и при Горбачеве.

"Они разводят нас на тему того, что они же партнеры, они же G7, они же команда, и мы должны с ними вместе решать судьбы мира — это же правильно. А деревенского дурачка облапошить святое", — сказал он.

Однако РФ не только не поддается, но и демонстрирует готовность к ответу на любые угрозы, что российский президент показал в послании Федеральному собранию 1 марта. Сатановский сравнил ситуацию с сюжетным поворотом из романа Джека Лондона "Время-не-ждет".

"Элам Хармиш приехал в Нью-Йорк и попытался вести игру с местными акулами капитализма. В данном случае Путин поступил точно так же, как герой Джека Лондона — приставил им к виску заряженный револьвер. И ощущение того, что он может сейчас нажать на курок, там есть. Истерика в ответ", — отметил эксперт.

Сатановский объявил, что происходящее в правительстве Британии во главе с Терезой Мэй можно описать только словом "истерика". В силу этого "с того или иного конца раскручивается" история с отравлением Скрипаля, несмотря на множество нестыковок. Среди них наличие у британцев антидота от "неизвестного" (по логике Лондона) вещества, благодаря которым Скрипали остались живы, а также мгновенное выдвижение обвинений в адрес РФ, несмотря на то, что расследование будет занимать не один месяц. Кроме того, вопросы вызывают фото с места происшествия, где рядом с людьми в химзащите спокойно стоят полицейские без нее.