«Сожалеем». Песков о решении ЕС отозвать посла в России 

«Конечно, мы сожалеем в этой связи, что опять, употребляя формулировку „с большой долей вероятности“, принимаются такие решения и строятся суждения такого рода, — приводит его слова RT. — Мы с этим не согласны и еще раз повторяем, что Россия абсолютно однозначно не имеет никакого отношения к делу Скрипалей».
«ФедералПресс» напоминает, сегодня стало известно, что пять стран Евросоюза собираются выдворить российских дипломатов из-за скандала с отравлением Скрипаля. Такое решение приняли правительства Франции, Польши, Литвы и еще двух государств.
Известно, что правительство Чехии подтвердило возможность высылки российских дипломатов.
Ранее из Великобритании были выдворены 23 сотрудника российского посольства.