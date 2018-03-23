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«Сожалеем». Песков о решении ЕС отозвать посла в России
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«Сожалеем». Песков о решении ЕС отозвать посла в России 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Конечно, мы сожалеем в этой связи, что опять, употребляя формулировку „с большой долей вероятности“, принимаются такие решения и строятся суждения такого рода, — приводит его слова RT. — Мы с этим не согласны и еще раз повторяем, что Россия абсолютно однозначно не имеет никакого отношения к делу Скрипалей».
«ФедералПресс» напоминает, сегодня стало известно, что пять стран Евросоюза собираются выдворить российских дипломатов из-за скандала с отравлением Скрипаля. Такое решение приняли правительства Франции, Польши, Литвы и еще двух государств.
Известно, что правительство Чехии подтвердило возможность высылки российских дипломатов.
Ранее из Великобритании были выдворены 23 сотрудника российского посольства.
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