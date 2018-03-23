«Повестка развития РФ носит консолидирующий характер»

«Главным ориентиром для всех, тем более, сегодня, должны служить национальные интересы и благополучие людей. Это основа для нашей консолидации и совместной работы», — подчеркнул глава государства, добавив, что политические предпочтения не должны разделять россиян.

Обращаясь к общественным и политическим силам страны, Путин отметил, что критика, споры и дискуссии необходимы, однако в них не должно быть места безответственному популизму.