«Повестка развития РФ носит консолидирующий характер»

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Путин: повестка развития России носит консолидирующий характер 

RT на русском 1 час назад
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по итогам выборов главы государства заявил, что повестка развития страны носит консолидирующий характер.
«Подчеркну, наша повестка развития носит консолидирующий характер, общенациональный характер. И должна объединить всех», — сказал он.
Обращаясь к общественным и политическим силам страны, Путин отметил, что критика, споры и дискуссии необходимы, однако в них не должно быть места безответственному популизму.
«Главным ориентиром для всех, тем более, сегодня, должны служить национальные интересы и благополучие людей. Это основа для нашей консолидации и совместной работы», — подчеркнул глава государства, добавив, что политические предпочтения не должны разделять россиян.
Ранее ЦИК утвердила итоги выборов президента России. Согласно окончательным результатам, Путин победил с 76,69% голосов.
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