«Повестка развития РФ носит консолидирующий характер»

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам по итогам выборов главы государства заявил, что повестка развития страны носит консолидирующий характер.
«Подчеркну, наша повестка развития носит консолидирующий характер, общенациональный характер. И должна объединить всех», — сказал он.
Обращаясь к общественным и политическим силам страны, Путин отметил, что критика, споры и дискуссии необходимы, однако в них не должно быть места безответственному популизму.
«Главным ориентиром для всех, тем более, сегодня, должны служить национальные интересы и благополучие людей. Это основа для нашей консолидации и совместной работы», — подчеркнул глава государства, добавив, что политические предпочтения не должны разделять россиян.
Ранее ЦИК утвердила итоги выборов президента России. Согласно окончательным результатам, Путин победил с 76,69% голосов.