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В СФ рассказали об ответных мерах на высылку российских дипломатов из ЕС
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В СФ рассказали об ответных мерах на высылку российских дипломатов из ЕС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В СЛУЧАЕ ВЫСЫЛКИ ДИПЛОМАТОВ РФ ИЗ ДРУГИХ СТРАН ЕС, РОССИЯ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ОБ ОТВЕТНЫХ МЕРАХ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ — СЕНАТОР ДЖАБАРОВ
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