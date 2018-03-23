«Переизбрание Путина — выгодная ситуация для Турции»

Турецкие эксперты прокомментировали агентству «Спутник» (Sputnik) итоги президентских выборов в России . Преподаватель Университета экономики и технологий Союза торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB) Тогрул Исмаил (Toğrul İsmayıl) назвал переизбрание Владимира Путина на пост президента России «выгодной ситуацией для Турции», а основатель Центра турецко-российских исследований Айдын Сезер (Aydın Sezer) обратил внимание на важность высокого уровня активности избирателей.

Владимир Путин, который, согласно предварительным результатам, объявленным Центральной избирательной комиссией России , набрал 76,67% голосов, в четвертый раз займет пост главы государства. Итоги выборов в России и их последствия для турецко-российских отношений в беседе с агентством «Спутник» прокомментировали эксперты.

«Между Путиным и Эрдоганом хороший диалог»

Преподаватель факультета международных отношений Университета экономики и технологий TOBB Тогрул Исмаил, по словам которого, «результаты выборов были известны», отметил, что в России не было более сильного кандидата, чем Путин. Подчеркнув, что победа Путина была прогнозируема и поэтому итоги выборов «не стали сюрпризом», эксперт прокомментировал их результаты с точки зрения турецко-российских отношений: «Для Турции это выгодная ситуация. Путин — политический лидер, которого в Турции хорошо знают. У него хороший диалог с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, они регулярно общаются. На мой взгляд, переизбрание Владимира Путина — отчасти показатель стабильности как в России, так и в ее политике в других регионах. С точки зрения Турции это выгодная ситуация, то есть не новая и не неожиданная, и, по-моему, это очень хорошо. Но здесь, конечно, важно предпочтение российского народа, и нам нужно уважать его. Российский народ принял решение о переизбрании Путина на пост главы государства, мы уважаем это решение».

«На явку избирателей повлияли санкции против России»

Тогрул Исмаил, коснувшийся также вопроса об активности участия избирателей в выборах в России, отметил, что одной из главных причин высокой явки по сравнению с предыдущими выборами стала позиция США и западных стран по отношению к России и антироссийские санкции. «Российское общество более организованно, более ответственно подошло к этим выборам, — продолжил эксперт. — И поэтому избиратели были активны в своем выборе, это первое. Во-вторых, также следует учесть, что выборы постепенно начинают приобретать значение в жизни каждого общества. Процесс определения собственной жизни закладывает основы будущего периода. Поэтому каждое сообщество с ростом политического сознания пытается играть все более активную роль в такого рода вопросах. Но здесь, я думаю, был важен первый фактор. Сейчас Россия кажется окруженной со всех сторон. Поэтому российские избиратели пытаются быть активными в определении своей судьбы».

Россия очень большая, и привести такое количество людей на избирательные участки силой или с помощью каких-то мероприятий невозможно, россияне сами проявили активность в голосовании. На активность избирателей повлияли и кандидаты, принявшие участие в выборах, а некоторые из них даже набрали немало голосов для России. Исмаил продолжил: «Например, интересный участник — Ксения Собчак , женщина-кандидат. В гонке за президентское кресло впервые были активны и женщины. Собчак набрала достаточно хороший процент, ничуть не уступив многим известным и активным политикам». Явка, по мнению Исмаила, была нормальной, но и на предыдущих выборах — не намного ниже.

«Явка стала сюрпризом»

Один из основателей Центра турецко-российских исследований Айдын Сезер также расценил голосование в России как «выборы с заранее известными результатами». «Мы знаем, что и в опросах общественного мнения, проводившихся около года назад, популярность Путина составляла порядка 70-75%, — отметил Сезер. — Поэтому, обращая внимание на итоги этих выборов, мы видим, что процент популярности российского лидера в точности отразился на количестве голосов, отданных в его пользу».

Сезер, подчеркнув, что данные по активности участия избирателей в выборах представляли для него особый интерес, сказал: «Уровень явки выше 60% на самом деле стал для меня большим сюрпризом. Я не ожидал столь высокой явки. Если говорить об итогах выборов, то, на мой взгляд, такая высокая активность избирателей выступает перед нами как важнейшая деталь этих выборов».

«Явка была гораздо важнее для России и Путина»

Анализируя причины высокой явки избирателей, Сезер отметил: «Откровенно говоря, у меня есть подозрения по поводу манипуляций. Но даже если мы отбросим это в сторону, известно, что в ответ на позицию западных стран в направлении осуждения российской системы выборов и российской демократии особенно в связи с активностью избирателей Кремль с целью стимулировать участие граждан в этих выборах организовал специальные развлечения, проводились культурно-просветительские мероприятия. Поэтому можно сказать, что на этих выборах явка была гораздо важнее для России и Путина, чем активность голосования за того или иного кандидата».

«Высокая популярность Путина обусловлена его стратегией во внешней политике»