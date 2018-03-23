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Путин выступит со срочным обращением
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Путин выступит с телеобращением 

Рамблер 49 минут назад
Президент России Владимир Путин обратится к россиянам с телеобращением. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, обращение Путина будет показано сегодня в 13:00 по московскому времени, а посвящено — официальным результатам президентских выборов, ранее объявленных Центральной избирательной комиссией.
Сегодня ЦИК сообщил, что Владимир Путин официально выиграл выборы, состоявшиеся в минувшее воскресенье. Действующий глава государства набрал 76,69% голосов, а его ближайший преследователь, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, — 11,77%. Свои голоса Путину отдали 56 миллионов 430 тысяч 712 россиян.
О том, что Путин может обратиться к россиянам с экранов телевизоров, СМИ сообщили еще накануне. По их информации, в телеобращении глава государства поблагодарит граждан за участие в выборах, а также призовет их к единству ради совершения Россией «технологического рывка».
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