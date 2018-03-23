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«Москва не видит фактов вины в деле Скрипаля»
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Лавров: Москва по-прежнему не видит фактов вины в деле Скрипаля 

ТАСС 1 час назад
Россия по-прежнему не видит фактов вины Москвы в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Россия по-прежнему не видит фактов вины Москвы в деле Сергея Скрипаля, — подчеркнул Лавров. — Лондон делает все, чтобы загнать в тупик отношения с Россией".
4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.
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