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Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
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Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто, конкурентно и в соответствии с законом 

ТАСС 1 час назад
Состоявшиеся 18 марта выборы президента РФ по всем основным параметрам прошли открыто, конкурентно и в соответствии с законом. Об этом заявила в пятницу председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, посвященном итогам состоявшихся президентских выборов в РФ.
"Чтобы результаты выборов были признаны в первую очередь внутри нашего общества и международными органами, они должны быть конкурентными, прозрачными, пройти строго в соответствии с законом, а результаты должны быть подсчитаны достоверно. Фактически вся наша работа была направлена на достижение этих основных целей. Состоявшиеся 18 марта 2018 года выборы президента по всем основным параметрам соответствовали тем требованиям, которые должны были быть выполнены", — сказала глава ЦИК.
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