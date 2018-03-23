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Песков прокомментировал слова Путина о «пурге»
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«Критика неизбежна»: Песков прокомментировал слова Путина о «пурге» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает неизбежной критику со стороны начальника, это участь любого человека на этой должности, заявил он в интервью телеканалу RT.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американского телеканалу NBC заявил, что не может контролировать всех сотрудников своей администрации, которых две тысячи. "Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу". Я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?" — сказал тогда президент РФ.
"У любой шутки президента есть очень важный, глубокий подтекст. Если президент тебя критикует, даже наполовину серьезно, наполовину в шутку, то нужно принять это во внимание", — заявил Песков каналу.
"Любой пресс-секретарь в этом мире…", — начал отвечать Песков на вопрос ведущей канала о своей реакции на заявление Путина. "Несет пургу?", — спросила ведущая. "Получает критику от своего босса. Это неизбежно", — завершил фразу Песков.
При этом он согласился с ведущей, что шутки Путина при не вполне удачном переводе теряют свою остроту и не всегда могут быть поняты иностранной аудиторией.
"Это как британский юмор — иногда его очень тяжело понять", — отметил Песков.
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