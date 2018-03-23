Госдума изменила график работы

Госдума РФ в пятницу приняла проект постановления, который изменяет распорядок работы нижней палаты парламента.

Согласно новому графику, пленарные заседания в Госдуме будут проходить не по средам и пятницам, а по вторникам и четвергам. Продолжительность заседаний остается прежней. В связи с этим заседания Совета ГД будут проходить по понедельникам и средам, а заседания комитетов, комиссий и фракций — в понедельник, среду и пятницу.