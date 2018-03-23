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Госдума изменила график работы
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Госдума изменила график работы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдума РФ в пятницу приняла проект постановления, который изменяет распорядок работы нижней палаты парламента.
Согласно новому графику, пленарные заседания в Госдуме будут проходить не по средам и пятницам, а по вторникам и четвергам. Продолжительность заседаний остается прежней. В связи с этим заседания Совета ГД будут проходить по понедельникам и средам, а заседания комитетов, комиссий и фракций — в понедельник, среду и пятницу.
Кроме того, переносятся и выступления представителей фракций по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам. Теперь они будут проходить перед обсуждением проекта порядка заседания ГД в начале пленарных заседаний (примерно в 10 часов утра), а не в 12.30, как это было прежде.
"Хочется подчеркнуть, что мы с вами выстраиваем более напряженную работу, более напряженный график, и у нас цель одна — дать возможность депутатам в еженедельным формате встречаться с избирателями. И мы с вами за счет изменения графика эту задачу решаем", — сказал спикер ГД Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
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