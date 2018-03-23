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Песков высказался о «преемнике» Тиллерсона
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Песков охарактеризовал Помпео как опытного человека 

RT на русском 29 минут назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе отметил, что выдвинутый американским лидером Дональдом Трампом на пост главы Госдепа США Майк Помпео является очень опытным человеком.
«Он тёртый калач. Он имеет большой и разнообразный опыт работы в сфере международных отношений — правда, с другого угла с дипломатией он прежде дела не имел. Знаете, очень важно уметь работать со всеми (зарубежными) коллегами. Иногда точки соприкосновения, необходимые для диалога, удаётся найти с самыми неожиданными людьми», — пояснил Песков.
Ранее Песков заявил, что после назначения Помпео госсекретарём США вряд ли стоит опасаться ухудшения двусторонних отношений, поскольку «упасть ниже пола невозможно».
13 марта Трамп сообщил, что Помпео сменит Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря Соединённых Штатов.
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