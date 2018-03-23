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Савченко рассказала про переворот: запись со скрытой камеры
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Савченко рассказала про переворот: запись со скрытой камеры 

Рамблер 37 минут назад
Опубликована запись с Надеждой Савченко, сделанная в декабре прошлого года в одной из воинских частей в Хмельницком. На кадрах женщина, похожая на Савченко, рассказывает, что намерена устроить государственный переворот в Украине. Также она предлагает уничтожить президента страны Петра Порошенко и других чиновников. Данную запись, предоставленную Генпрокуратурой Украины, продемонстрировали 22 марта на заседании парламента, после чего Савченко лишили депутатского иммунитета, задержали в связи с обвинением в подготовке государственного переворота и доставили в СБУ.
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