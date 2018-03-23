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Россия и Вьетнам выступили за мирные методы урегулирования любых споров
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Россия и Вьетнам выступили за мирные методы урегулирования любых споров 

РИА Новости 42 минуты назад
ХАНОЙ, 23 мар — РИА Новости. Россия и Вьетнам выступают за исключительно мирные методы урегулирования любых споров, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Фам Бинь Минем.
"Вьетнам и РФ одинаково смотрят на проблемы мироустройства, выступают за уважение международного права, центральной роли ООН, коллективный подход к решению любых проблем и исключительно мирные методы урегулирования любых споров", — заявил российский министр.
Он отметил, что эти подходы проповедуются и в отношении ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Мы заинтересованы и едины в том, чтобы здесь создать такую архитектуру сотрудничества, которая могла бы обеспечить устойчивое развитие и интересы безопасности всех без исключения стран региона", — заявил Лавров, добавив, что этим критериям отвечает военное и военно-техническое сотрудничество между Россией и Вьетнамом.
В начале пресс-конференции Лавров и его вьетнамский коллега подписали план сотрудничества между МИД России и МИД Вьетнама.
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