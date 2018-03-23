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В Совфеде отзыв посла ЕС из России назвали показательным выступлением
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Путин выступит со срочным обращением

В Совфеде отзыв посла ЕС из России назвали показательным выступлением 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Решение саммита стран Евросоюза отозвать главу представительства ЕС в России Маркуса Эдерера прокомментировал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"По большому счету это самая легкая мера, чтобы продемонстрировать недовольство, поскольку за ней практически ничего не следует", − пояснил Джабаров в разговоре с RT. По его словам, отзыв посла для консультации является общепринятой практикой в случае обострения отношений между сторонами. «Как правило, она носит временный характер. Через какое-то время посол вернется», − заверил сенатор.
Как отметил Джабаров, такое решение саммита можно считать показательным выступлением ЕС в поддержку Лондона, которое едва ли серьезно скажется на отношениях между ЕС и Россией. «Думаю, тем самым страны − члены Евросоюза хотели подчеркнуть некую солидарность с Великобританией, тем более что она ничего не будет стоить», − подчеркнул эксперт, напомнив, что сейчас роль посла ЕС в Москве «не так сильна, как это было раньше».
Об ответных мерах со стороны России говорить пока рано, считает сенатор, ведь предложение Великобритании выслать российских дипломатов из стран ЕС до сих пор не привело к каким-то конкретным шагам. «И я думаю, что если европейцы учитывают свои национальные интересы, то вряд ли пойдут на такое обострение отношений с Россией», − подытожил Джабаров.
Ранее сообщалось, что 22 марта на саммите в Брюсселе страны Евросоюза решили отозвать посла ЕС в России для консультаций в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. При этом ряд европейских государств не исключили возможность отзыва своих дипломатов из России.
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