Посол Молдавии вернулся в Москву

Молдавский посол в России Андрей Негуца вернулся в пятницу, 23 марта, в Москву . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию республики.

«Он вернулся с конкретным поручением руководства Молдавии активизировать работу по укреплению двусторонних отношений», — проинформировали в посольстве.

Ранее в МИД Молдавии рассказали о скором возвращении своего посла в Москву.

18 декабря 2017 года молдавский МИД отозвал для консультаций посла в Москве Андрея Негуцу на неопределённый срок.