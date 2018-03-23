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Посол Молдавии вернулся в Москву
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Посол Молдавии вернулся в Москву 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Молдавский посол в России Андрей Негуца вернулся в пятницу, 23 марта, в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию республики.
«Он вернулся с конкретным поручением руководства Молдавии активизировать работу по укреплению двусторонних отношений», — проинформировали в посольстве.
Ранее в МИД Молдавии рассказали о скором возвращении своего посла в Москву.
18 декабря 2017 года молдавский МИД отозвал для консультаций посла в Москве Андрея Негуцу на неопределённый срок.
Президент республики Игорь Додон назвал данное решение провокацией правительства страны и пообещал сделать всё возможное для возвращения дипломата.
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