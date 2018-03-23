Посол Молдавии вернулся в Москву 

Молдавский посол в России Андрей Негуца вернулся в пятницу, 23 марта, в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию республики.
«Он вернулся с конкретным поручением руководства Молдавии активизировать работу по укреплению двусторонних отношений», — проинформировали в посольстве.
Ранее в МИД Молдавии рассказали о скором возвращении своего посла в Москву.
18 декабря 2017 года молдавский МИД отозвал для консультаций посла в Москве Андрея Негуцу на неопределённый срок.
Президент республики Игорь Додон назвал данное решение провокацией правительства страны и пообещал сделать всё возможное для возвращения дипломата.