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Песков назвал проблему Британии
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Песков назвал проблему Британии 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал снижение уровня культурной дискуссии с британской стороной. Об этом сообщает RT.
"Увы, уровень этой культуры становится все ниже и ниже. Родина Байрона, Шекспира и Конан Дойля, некогда блестящая империя с потрясающими традициями в политике и дипломатии и так далее превратилась в страну, где политики позволяют себе, мягко говоря, безответственные заявления. Это проблема", — сказал Песков.
По его словам, это является отражением «непредсказуемо враждебной» политики Великобритании. Песков также отметил, что российская сторона стремится минимизировать последствия такой ситуации и обеспечить наиболее подходящие и комфортные условия для достижения собственных задач.
Ранее Песков рассказал о главной цели Путина во внешней политике.
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