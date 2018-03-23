Послы России и Великобритании в Мексике поспорили из-за «дела Скрипаля»

Лондон вновь обвиняет Россию в причастности к покушению на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери.

Конфликт начал посол из Соединенного Королевства Дункан Тейлор, который обвинил российскую сторону в отравлении бывшего поклонника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и назвал Россию страной-агрессором.

«Россия должна нести ответственность за эту наглую попытку убийства на британской земле», — заявил он в газете.

На это высказывание ему ответил российский посол Эдуард Малаян, по мнению которого это все — беспочвенные обвинения со стороны Лондона. По словам Малаяна, Россия с 1992 года не производит никаких отравляющих веществ.

«Если в Великобритании так уверены, что это газ «Новичок», это значит, что у них есть его формула, образцы и возможность производить его», — сообщил он изданию.

Оба посла согласились, что не хотят времен возвращения «холодной войны». Однако российский посол отметил, что, чтобы достичь согласия и мира, работать над международными отношениями должны обе стороны, «нужен диалог, которого, к сожалению, избегают наши западные партнеры».

Напомним, в британском городе Солсбери 4 марта были найдены в бессознательном состоянии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания обвинила в этом инциденте российскую сторону.