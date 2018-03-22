Госдеп назвал смехотворным заявление России по Скрипалю

В Госдепартаменте США назвали «нелепым» и «смехотворным» заявление России о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть отравлен в Великобритании другой страной.
«Как многим из вас известно, русские сказали, что отравление (Скрипаля. — RT) могло быть осуществлено другой страной — это нелепо… Это заявление смехотворно», — сказала Науэрт.
Ранее в Госдепе США прокомментировали брифинг Министерства иностранных дел России по поводу расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
В МИД России заявили, что считают терактом нападение на Скрипаля и его дочь в Солсбери.
Также в Минобороны России заявили о проведении Великобританией экспериментов с химоружием.