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Госдеп назвал смехотворным заявление России по Скрипалю
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Госдеп назвал смехотворным заявление России о возможности отравления Скрипаля другой страной 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В Госдепартаменте США назвали «нелепым» и «смехотворным» заявление России о том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть отравлен в Великобритании другой страной.
«Как многим из вас известно, русские сказали, что отравление (Скрипаля. — RT) могло быть осуществлено другой страной — это нелепо… Это заявление смехотворно», — сказала Науэрт.
Ранее в Госдепе США прокомментировали брифинг Министерства иностранных дел России по поводу расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
В МИД России заявили, что считают терактом нападение на Скрипаля и его дочь в Солсбери.
Также в Минобороны России заявили о проведении Великобританией экспериментов с химоружием.
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