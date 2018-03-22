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Трамп посоветовал бы самому себе в молодости «не избираться в президенты»
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Трамп посоветовал бы самому себе в молодости «не избираться в президенты» 

РИА Новости 33 минуты назад
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал бы самому себе в молодости не избираться на пост главы государства.
В четверг в Белом доме проходил «Саммит будущего поколения», на котором молодые американцы общались с представителями администрации. Один из участников встречи спросил Трампа, что бы он посоветовал самому себе в 25-летнем возрасте.
"Не избираться в президенты", — ответил Трамп, вызвавший смех аудитории.
Трамп также отметил, что был гораздо более популярен в СМИ до своего избрания президентом.
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