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В ЛДПР отреагировали на обвинения в адрес Жириновского
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В ЛДПР отреагировали на обвинения в адрес Жириновского 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В ЛДПР призвали игнорировать сообщения о якобы имевших место домогательствах лидера партии Владимира Жириновского к журналисту Ренату Давлетгильдееву.
«Никак не надо к этому относиться, игнорировать да и все», — сказал депутат Госдумы от ЛДПР и член комиссии по этике Сергей Иванов в комментарии Федеральному агентству новостей.
Иванов добавил, что был против рассмотрения думской комиссией по этике жалоб журналисток «Дождя» и «Би-Би-Си» Дарьи Жук и Фариды Рустамовой на депутата Госдумы Леонида Слуцкого, потому что «последует потом куча вот таких всяких абсурдных обвинений».
«И дав повод, (…) мы открыли так называемый ящик Пандоры, и теперь любой человек будет обвинять депутата или лидера фракции во всяких глупостях. Тем более что прецедент уже есть», — сказал Иванов.
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