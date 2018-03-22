Ципрас предостерег социалистов от конфликта с Россией

Ципрас предостерег европейских социалистов от конфликта с Россией

Лидер Коалиции радикальных левых, премьер-министр Греции Алексис Ципрас на съезде Европейской социалистической партии призвал "очень осторожно и ответственно" отнестись к "делу Солсбери" и не обострять отношения с Россией . Об этом РИА Новости сообщил источник в Афинах, сославшись на выступление Ципраса на встрече лидеров Европейской социалистической партии в Брюсселе в четверг.

Сергея Скрипаля в Великобритании. "Ципрас сказал, что надо очень внимательно и ответственно подходить к этому делу, без обострения отношений с Москвой. Он сказал, что не надо доводить до крайней напряженности отношения Европы с Москвой. Европа должна быть осторожной", — процитировал собеседник агентства слова премьера. Премьер Греции присутствовал как наблюдатель. На встрече, прошедшей перед саммитом ЕС , обсуждалось дело с отравлением бывшего полковника ГРУ

С подобным заявлением Ципрас выступил и перед журналистами по прибытии на саммит в Брюсселе

Одна из журналистов спросила Ципраса, поддержит ли он жесткую позицию против России, заметив, что до этого Греция возражала.

Ципрас сказал, что, по его мнению, надо выразить солидарность с Соединенным Королевством и британским народом, но надо и расследовать это дело дальше и действовать очень ответственно.

Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

"Министры иностранных дел Германии и Франции выступили первыми, хотя западные СМИ пишут, что первой стала Греция. Это все очередные игры — "Греция, ее пророссийская позиция, поддержка Москвы". Поскольку они обвиняют Афины в вопросе о разных позициях, выраженных на Совете иностранных дел ЕС по конфликту между Великобританией и Россией, надо сказать, что министры иностранных дел ФРГ и Франции начали этот танец разногласий", — сказал собеседник агентства. "Дело Скрипаля" обсуждалось 19 марта на совете по иностранным делам ЕС в Брюсселе. После заседания в западных СМИ появились публикации, что Греции помешала принять жесткую резолюцию против России. Однако, как сообщил накануне РИА Новости европейский дипломатический источник, раскол по поводу британской резолюции произошел не из-за Греции — первыми против санкций выступили Германия Франция , и лишь затем Греция.

"Вначале против санкций выступил глава МИД ФРГ, потом это же сказал французский министр — "представьте данные, конкретные данные, и мы поддержим, когда их увидим". Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас также сказал, что надо предъявить соответствующие доказательства, прежде чем обвинять Россию. Как мы можем вводить санкции без каких-либо данных?" — сказал источник. Он выразил удивление тем, что эти страны "пытаются спрятаться за Грецией".

По его словам, это обычная процедура.

"Если одна или другая страна хотят, чтобы мы голосовали и поддержали санкции, представьте нам доказательства, и мы проголосуем", — пояснил источник.

Он отметил, что первоначально Великобритания выдвигала абсолютно радикальные предложения, согласованный текст был намного мягче.