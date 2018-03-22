Состояние Сергея и Юлии Скрипаль остается критическим, но стабильным

ЛОНДОН, 22 марта. / ТАСС /. Состояние бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии , которые были отравлены в английском Солсбери 4 марта, остается критическим, но стабильным. Об этом сообщила в четверг директор городской больницы Кара Чарльз-Баркс.

"У нас до сих пор есть два пациента в больнице. Их состояние продолжает оставаться критическим, но стабильным", — сказала врач.

Чарльз-Баркс добавила, что полицейский Ник Бэйли , пострадавший при расследовании отравления, выписан из больницы. «Я рада сообщить, что состояние сержанта полиции Ника Бэйли улучшилось. Он был выписан из окружной больницы Солсбери сегодня во второй половине дня», — сообщила врач. Она отметила, что не будет приводить деталей о состоянии полицейского и отвечать на вопросы прессы.

Сам Бэйли к прессе не вышел, но в распространенном обращении заявил, что для него «привычная жизнь, возможно, никогда не будет прежней». Полицейский не пояснил, что именно имел ввиду, и попросил, чтобы журналисты уважали его право на неприкосновенность личной жизни. Бэйли подчеркнул, что не будет давать никаких интервью.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании , и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.