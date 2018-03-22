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Комиссия Поклонской рассмотрит жалобу на Слуцкого
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Комиссия Поклонской рассмотрит жалобу на Слуцкого 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Наталья Поклонкая сообщила о рассмотрении обращения от Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в отношении депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого о якобы наличии у него незадекларированнного участка на Рублевке, передает РИА «Новости».
«Есть обращение в отношении Слуцкого, которое будет рассматриваться в соответствии с положением», — сказала Поклонская.
Ранее комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах.
«Дождь» и «Эхо Москвы» объявили бойкот Думе, отозвав своих корреспондентов. Издание «Коммерсантъ» объявило о разрыве взаимоотношениях с депутатом Слуцким и комиссией по этике в качестве ньюсмейкеров. «Ведомости» также отказались от личного общения со Слуцким и комиссией.
Несколько журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах, у здания Госдумы прошли пикеты с требованием его отставки. Слуцкий заявил, что оставляет за собой право в любой момент подать в суд за эти обвинения. Он назвал их провокацией.
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