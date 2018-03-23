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Премьер Италии призвал не закрывать диалог с РФ из-за дела Скрипаля
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Премьер Италии призвал не закрывать диалог с РФ из-за дела Скрипаля 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Италия выступает за сохранение диалога с Россией и против нарастания напряженности из-за «дела Скрипаля», заявил премьер-министр страны Паоло Джентилони по итогам саммита Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы подчеркиваем, что любое осуждение не должно автоматически вести к росту напряженности и закрывать диалог с Россией. Этот диалог крайне важен в нынешний деликатный геополитический момент", — полагает премьер.
На саммите в Брюсселе Евросоюз принял решение отозвать для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера. По словам председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера, это является «чрезвычайной мерой».
В итоговом заявлении на саммите говорится о «весьма вероятной» ответственности России за инцидент в Солсбери, где при неизвестных обстоятельствах были отравлены нервно-паралитическим веществом бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в связи с отсутствием «иного правдоподобного объяснения».
Под давлением Лондона лидеры стран-членов ЕС закрыли глаза на отсутствие доказательств в угоду европейской солидарности. «Готовность Евросовета согласиться с британской версией инцидента, можно объяснить только желанием поддержать премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, оказавшуюся в трудном положении», — заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
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