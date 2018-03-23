Премьер Италии призвал не закрывать диалог с РФ из-за дела Скрипаля

"Мы подчеркиваем, что любое осуждение не должно автоматически вести к росту напряженности и закрывать диалог с Россией. Этот диалог крайне важен в нынешний деликатный геополитический момент", — полагает премьер.

На саммите в Брюсселе Евросоюз принял решение отозвать для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера . По словам председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера, это является «чрезвычайной мерой».