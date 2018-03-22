Ещё
Депутат Госдумы рассказала об отсутствии «домагиваний»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах

Депутат Госдумы после скандала со Слуцким рассказала об отсутствии «домагиваний» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член комиссии Госдумы по этике Раиса Кармазина в разговоре с порталом The Insider объяснила, что не видит нарушений в действиях депутата Леонида Слуцкого, которого обвиняют в домогательствах.
По словам Кармазиной, обвинения в адрес парламентария не доказаны:
«Леонид — благороднейший человек! Не верю ни одному слову! Почему эти журналистки так долго ждали?»
Комиссия по этике 21 марта не нашла «поведенческих нарушений» у депутата. В ответ на вопрос The Insider, почему депутаты не прослушали аудиозапись, которая могла бы подтвердить домогательства, Кармазина заявила, что «мы — не следственные органы».
«Я не защищаю Слуцкого. Я здесь нарушений не вижу», — добавила депутат.
Отвечая на вопрос, поддержит ли она законопроект о сексуальных домогательствах, если такой документ внесут в Госдуму, Кармазина сообщила, что надо смотреть на его содержание:
«Я себя сама защищала и защищаю. Ко мне никто не домагивался. Была в триста раз красивее, чем они! И не глупее их! 50 лет работаю — 49 лет стажа будет 1 июля — с 18 лет, никто не домагивался! Никто не домагивался! Не давала повода и не давала ничего! А если бы кто домогнулся — влепила бы!»
В феврале корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, продюсер «Дождя» Дарья Жук и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе рассказали о домогательствах Слуцкого. Депутат обвинения отрицает, в марте он опубликовал в Facebook пост, где попросил «прощения у тех, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания». Как писал «Коммерсантъ», на заседании комиссии по этике Слуцкий подчеркнул, что его слова не относятся к претензиям журналисток.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии189
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Угрозы дошли до российской разведки100
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию156
Лекарство от рака нашли в неожиданном месте42
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение