Депутат Госдумы рассказала об отсутствии «домагиваний»

Депутат Госдумы после скандала со Слуцким рассказала об отсутствии «домагиваний»

Член комиссии Госдумы по этике Раиса Кармазина в разговоре с порталом The Insider объяснила, что не видит нарушений в действиях депутата Леонида Слуцкого, которого обвиняют в домогательствах.

По словам Кармазиной, обвинения в адрес парламентария не доказаны:

«Леонид — благороднейший человек! Не верю ни одному слову! Почему эти журналистки так долго ждали?»

«Я не защищаю Слуцкого. Я здесь нарушений не вижу», — добавила депутат. Комиссия по этике 21 марта не нашла «поведенческих нарушений» у депутата. В ответ на вопрос The Insider, почему депутаты не прослушали аудиозапись, которая могла бы подтвердить домогательства, Кармазина заявила, что «мы — не следственные органы».

Отвечая на вопрос, поддержит ли она законопроект о сексуальных домогательствах, если такой документ внесут в Госдуму, Кармазина сообщила, что надо смотреть на его содержание: