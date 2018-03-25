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Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
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ЦИК: немногочисленные вбросы бюллетеней на выборах были не в пользу «кандидата от власти» 

ТАСС 2 часа назад
Как минимум в нескольких случаях вбросы бюллетеней на выборы президента были не в пользу "кандидата от власти", заявила в воскресенье председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Я не понимаю, чем руководствовались люди, которые занимались вбросами. Их очень немного. У нас есть информация, по крайней мере в нескольких случаях, в том числе, по-моему, и в Люберцах, что вбросы были не в пользу кандидата от власти, а в пользу другого кандидата", — сказала она в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

О выборах

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, получив 76,69% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,77% голосов избирателей. Третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов. Далее идут кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак с 1,68%, глава федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский (1,05%), кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин (0,68%), кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин (0,65%).
Явка избирателей на выборах главы государства, по данным ЦИК, составила 67,54%.
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