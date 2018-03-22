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Литва рассматривает вариант высылки российских дипломатов
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Литва рассматривает вариант высылки российских дипломатов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВИЛЬНЮС, 22 марта. /ТАСС/. Литва в рамках реакции на «дело Скрипаля» рассматривает возможность высылки из страны сотрудников дипломатических представительств России, якобы занимающихся разведывательной деятельностью. Об этом, как сообщило национальное радио, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила журналистам в Брюсселе, где участвует в заседании Совета Европы.
"Меры могут быть разные, в том числе высылка идентифицированных нами сотрудников разведки", — заявила Грибаускайте. Еще одним шагом она считает расширение национального «списка Магницкого». «Решение может быть принято в ближайшее время», — сказала литовский лидер.
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России.
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