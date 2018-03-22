Литва рассматривает вариант высылки российских дипломатов

"Меры могут быть разные, в том числе высылка идентифицированных нами сотрудников разведки", — заявила Грибаускайте. Еще одним шагом она считает расширение национального «списка Магницкого». «Решение может быть принято в ближайшее время», — сказала литовский лидер.