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Памфилова увидела системные пороки в избирательной системе Петербурга
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Памфилова увидела системные пороки в избирательной системе Петербурга 

Газета.Ru 27 минут назад
В избирательной системе Санкт-Петербурга видны системные пороки, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Об этом сообщает РИА «Новости».
"К сожалению, по целому ряду направлений у нас есть серьезные претензии ко всей избирательной системе Санкт-Петербурга. Хотя еще раз хочу сказать: подвергать сомнениям итоги голосования в целом по городу нет никаких оснований, но претензии есть, и серьезные", — отметила Памфилова.
Глава ЦИКа добавила, что поручила сформировать для проверки в Петербурге серьезную группу по всем направлениям избирательного процесса.
"Потому что уже здесь видно какие-то системные пороки, я бы сказала. Проверим все «от и до», это очень важно… Мы считаем, что надо сделать все возможное, чтобы вообще полностью оздоровить всю систему [в Санкт-Петербурге]", — сказала Памфилова.
Ранее ЦИК рассказал, на скольких участках отменили итоги президентских выборов.
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