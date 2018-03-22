Памфилова увидела системные пороки в избирательной системе Петербурга

"К сожалению, по целому ряду направлений у нас есть серьезные претензии ко всей избирательной системе Санкт-Петербурга. Хотя еще раз хочу сказать: подвергать сомнениям итоги голосования в целом по городу нет никаких оснований, но претензии есть, и серьезные", — отметила Памфилова.

Глава ЦИКа добавила, что поручила сформировать для проверки в Петербурге серьезную группу по всем направлениям избирательного процесса.

"Потому что уже здесь видно какие-то системные пороки, я бы сказала. Проверим все «от и до», это очень важно… Мы считаем, что надо сделать все возможное, чтобы вообще полностью оздоровить всю систему [в Санкт-Петербурге]", — сказала Памфилова.

Ранее ЦИК рассказал, на скольких участках отменили итоги президентских выборов.