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Посол рассказал о страхе бизнесменов из России в Британии
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Посол России рассказал о напуганных российских бизнесменах в Британии 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Reuters
Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что российские бизнесмены сталкиваются со все большими ограничениями в Великобритании. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Российские граждане, предприниматели, они решают свои проблемы. Мы видим все больше и больше ограничений на их деятельность в Британии. Они озадачены, некоторые напуганы", — сказал Яковенко.
Он также рекомендовал предпринимателям идти в суды, если возникнут серьезные проблемы в бизнесе.
Ранее источник рассказал о планах ЕС в отношении России по делу Скрипаля.
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