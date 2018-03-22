Посол рассказал о страхе бизнесменов из России в Британии

Посол России рассказал о напуганных российских бизнесменах в Британии

Великобритании "Российские граждане, предприниматели, они решают свои проблемы. Мы видим все больше и больше ограничений на их деятельность в Британии. Они озадачены, некоторые напуганы", — сказал Яковенко. Посол России Александр Яковенко заявил, что российские бизнесмены сталкиваются со все большими ограничениями в Великобритании. Об этом сообщает РИА "Новости".

Он также рекомендовал предпринимателям идти в суды, если возникнут серьезные проблемы в бизнесе.