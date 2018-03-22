Эксперты объяснили высокую электоральную активность молодежи на выборах 

Явка на выборах президента России среди избирателей, не достигших возраста 35 лет, превысила явку среди остальных возрастных категорий граждан. Это крайне показательно и говорит о большой работе власти с этой аудиторией, — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Серавин.
Политолог Александр Серавин отметил, что ознакомился с отчетными данными, в которых говорилось о «порядка, тысяче участков, где средний возраст избирателей ниже 30 лет. Явка на них была выше», — подчеркнул он.
Действительно, по данным ВЦИОМ уровень явки среди голосующих в возрасте 18-34 года составил 65,6%, в то время как тот же показатель среди представителей среднего возраста до 59 лет равнялся 62,9%, а среди лиц пожилого возраста от 60 лет и старше — 63,4%.
Безусловно, стоит также отметить активное участие молодежи, впервые голосующих на выборах президента, добавил собеседник.
«Это крайне показательно», — заявил эксперт. По его словам, рост активности молодежи вызван тем, что на этот раз была проведена большая работа в интернете и соцсетях — именно они для возрастных категорий до 40 лет являются «основным средством массовой информации, которому проигрывают телевидение и печатные СМИ», — пояснил политолог.
Когда через эти средства коммуникации было налажено общение с аудиторией, «эта аудитория подтянулась», — резюмировал Серавин.
Кроме того, эксперты отмечают, что молодежь заинтересовали и волонтерские, кадровые проекты. Также нельзя не отметить массовое участие лидеров мнений в агитации, среди которых были звезды шоу-бизнеса, спорта, телевидения и т.д.
В день выборов в стране работали около 500 «молодежных» участковых избирательных комиссий, то есть те, где люди от 18 до 35 лет составляют более половины от общего числа избирателей, добавила Комсомольская правда.
Явка на них по сравнению с 2012 годом возросла на 3% до 64,9%. В 51 регионе прирост молодежи на выборы составил 11,3%. В среднем на молодежных УИКах за Владимира Путина проголосовали 70,3% избирателей. Это больше, чем на предыдущих выборах на 16,1%, подчеркнула газета.
Напомним, доля проголосовавших за Путина среди молодых избирателей составила 67,9%, в то время как за Павла Грудинина отдали свои голоса 11,6% опрошенных, за Владимира Жириновского — 8,3%, за Ксению Собчак — 6,4%. Замыкает пятерку лидеров Григорий Явлинский, за которого проголосовали 1,3% молодежи.