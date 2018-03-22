Эксперты объяснили высокую электоральную активность молодежи на выборах

Явка на выборах президента России среди избирателей, не достигших возраста 35 лет, превысила явку среди остальных возрастных категорий граждан. Это крайне показательно и говорит о большой работе власти с этой аудиторией, — заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Серавин.

Политолог Александр Серавин отметил, что ознакомился с отчетными данными, в которых говорилось о «порядка, тысяче участков, где средний возраст избирателей ниже 30 лет. Явка на них была выше», — подчеркнул он.

Действительно, по данным ВЦИОМ уровень явки среди голосующих в возрасте 18-34 года составил 65,6%, в то время как тот же показатель среди представителей среднего возраста до 59 лет равнялся 62,9%, а среди лиц пожилого возраста от 60 лет и старше ­— 63,4%.

Безусловно, стоит также отметить активное участие молодежи, впервые голосующих на выборах президента, добавил собеседник.

«Это крайне показательно», — заявил эксперт. По его словам, рост активности молодежи вызван тем, что на этот раз была проведена большая работа в интернете и соцсетях — именно они для возрастных категорий до 40 лет являются «основным средством массовой информации, которому проигрывают телевидение и печатные СМИ», — пояснил политолог.

Когда через эти средства коммуникации было налажено общение с аудиторией, «эта аудитория подтянулась», — резюмировал Серавин.

Кроме того, эксперты отмечают, что молодежь заинтересовали и волонтерские, кадровые проекты. Также нельзя не отметить массовое участие лидеров мнений в агитации, среди которых были звезды шоу-бизнеса, спорта, телевидения и т.д.

В день выборов в стране работали около 500 «молодежных» участковых избирательных комиссий, то есть те, где люди от 18 до 35 лет составляют более половины от общего числа избирателей, добавила Комсомольская правда