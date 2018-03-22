Путин пригласил Ципраса в Россию 

Также отмечается, что разговор состоялся «по инициативе греческой стороны».

«В ходе беседы лидеры двух стран имели возможность, помимо греко-российского сотрудничества, обсудить важнейшие вопросы, касающиеся европейско-российских отношений, а также события в Восточном Средиземноморье, уделив особое внимание позиции Турции», — сообщили в пресс-службе Ципраса.

Как сообщили в пресс-службе премьера Греции, Ципрас поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства.