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Путин пригласил Ципраса в Россию
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Путин пригласил Ципраса в Россию 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил премьер-министра Греции Алексиса Ципраса посетить Россию, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин пригласил Алексиса Ципраса посетить Россию», — цитирует сообщение РИА «Новости».
Также отмечается, что разговор состоялся «по инициативе греческой стороны».
«По просьбе Алексиса Ципраса Владимир Путин сообщил о сути недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом», — сообщили в Кремле.
Отмечается, что стороны обменялись мнениями по ситуации, сложившейся после необоснованных обвинений Лондона в адрес Москвы в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.
«Обсуждены актуальные вопросы европейской безопасности, а также обстановка в Восточном Средиземноморье. Лидеры обменялись мнениями по ситуации, сложившейся после поднятой по инициативе Великобритании волны необоснованных обвинений в адрес России в связи с инцидентом в Солсбери», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Как сообщили в пресс-службе премьера Греции, Ципрас поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства.
«В ходе беседы лидеры двух стран имели возможность, помимо греко-российского сотрудничества, обсудить важнейшие вопросы, касающиеся европейско-российских отношений, а также события в Восточном Средиземноморье, уделив особое внимание позиции Турции», — сообщили в пресс-службе Ципраса.
Напомним, в сентябре 2017 года премьер-министры Греции Алексис Ципрас и Болгарии Бойко Борисов заявили о готовности их стран стать мостом между ЕС и Россией.
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