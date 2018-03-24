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РФ направила письмо пострадавшему в Солсбери полицейскому
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Россия направила письмо пострадавшему в Солсбери полицейскому 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Посол России в Лондоне Александр Яковенко направил письмо британскому полицейскому Нику Бэйли, который первым прибыл на место обнаружения бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Дипломат заверил стража порядка, что Москва не причастна к случившемуся, передает в субботу, 24 марта, ТАСС.
«Вы можете быть уверены в том, что Россия не имеет никакого отношения к этому дерзкому инциденту и готова взаимодействовать с британскими властями в отношении расследования как в двустороннем формате, так и по линии международных организаций», — отмечается в послании.
Посол пожелал Бэйли полного выздоровления и возвращения к нормальной жизни. Он также выразил благодарность полицейскому за службу.
Бэйли пострадал от контакта с отравляющим веществом и был помещен в отделение интенсивной терапии. В четверг, 22 марта, его выписали из больницы. Сотрудник правоохранительных органов заявил, что для него «привычная жизнь, возможно, никогда не будет прежней».
Скрипаля и его дочь обнаружили в начале марта на скамейке в английском Солсбери. Выяснилось, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Позже британская сторона заявила, что нашла следы агента «Новичок», который разрабатывался в СССР, или близкого к нему яда. Из-за случившегося вспыхнул международный скандал. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в нападении Россию и выслала из страны два десятка дипломатов. Москва отрицает причастность к инциденту, зеркально ответив Лондону на сокращение российской дипмиссии.
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