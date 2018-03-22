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Посол России обвинил Британию в игнорировании запросов по делу Глушкова
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Посол России обвинил Британию в игнорировании запросов по делу Глушкова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Посол России в Британии Александр Яковенко завил, что власти Великобритании игнорируют запросы российской стороны по делу о гибели в Лондоне Николая Глушкова, передает РИА «Новости».
"В полном соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года посольство посредством вербальной ноты немедленно запросило полную информацию об обстоятельствах смерти российского гражданина и о ходе расследования, но не получило какого-либо содержательного ответа от Форин-офиса. Более того, похоже, что британская сторона демонстративно игнорирует наши запросы и продолжает избегать любых контактов с посольством по этому вопросу", — заявил Александр Яковенко.
Ранее Скотланд-Ярд не нашел связи между смертью Глушкова и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
В свою очередь российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве соратника бизнесмена Бориса Березовского Николая Глушкова.
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