Посол России обвинил Британию в игнорировании запросов по делу Глушкова

"В полном соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года посольство посредством вербальной ноты немедленно запросило полную информацию об обстоятельствах смерти российского гражданина и о ходе расследования, но не получило какого-либо содержательного ответа от Форин-офиса. Более того, похоже, что британская сторона демонстративно игнорирует наши запросы и продолжает избегать любых контактов с посольством по этому вопросу", — заявил Александр Яковенко.