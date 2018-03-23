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В Кремле прокомментировали конфликт Госдумы и журналистов
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В Кремле прокомментировали конфликт Госдумы и журналистов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация между главой международного комитета Госдумы Леонидом Слуцким и некоторыми СМИ не входит в компетенцию администрации президента, передает РИА «Новости».
"Вряд ли здесь есть поле для посредничества президента, я думаю, что, естественно, наши законодатели в данном случае могут сами выстроить отношения со средствами массовой информации", — сказал Песков.
По его словам, ему неизвестно, обсуждал ли спикер Госдумы Вячеслав Володин сложившуюся ситуацию с главой государства Владимиром Путиным. Пресс-секретарь также заметил, что не знает о законодательных инициативах, касающихся ответственности за сексуальные домогательства.
Ранее депутат Госдумы от Татарстана Фатих Сибагатуллин в интервью казанскому изданию "Реальное время" назвал журналистов слугами. Так он прокомментировал скандал вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах.
"Дождь"> и "Эхо Москвы" объявили бойкот Думе, отозвав своих корреспондентов. Издание «Коммерсантъ» объявило о разрыве взаимоотношениях с депутатом Слуцким и комиссией по этике в качестве ньюсмейкеров. "Ведомости" также отказались от личного общения со Слуцким и комиссией.
Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах.
Несколько журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах, у здания Госдумы прошли пикеты с требованием его отставки. Слуцкий заявил, что оставляет за собой право в любой момент подать в суд за эти обвинения. Он назвал их провокацией.
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