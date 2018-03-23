В Кремле прокомментировали конфликт Госдумы и журналистов

"Вряд ли здесь есть поле для посредничества президента, я думаю, что, естественно, наши законодатели в данном случае могут сами выстроить отношения со средствами массовой информации", — сказал Песков.

По его словам, ему неизвестно, обсуждал ли спикер Госдумы Вячеслав Володин сложившуюся ситуацию с главой государства Владимиром Путиным . Пресс-секретарь также заметил, что не знает о законодательных инициативах, касающихся ответственности за сексуальные домогательства.

"Дождь"> и "Эхо Москвы" объявили бойкот Думе, отозвав своих корреспондентов. Издание «Коммерсантъ» объявило о разрыве взаимоотношениях с депутатом Слуцким и комиссией по этике в качестве ньюсмейкеров. "Ведомости" также отказались от личного общения со Слуцким и комиссией.

Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах.

Несколько журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах, у здания Госдумы прошли пикеты с требованием его отставки. Слуцкий заявил, что оставляет за собой право в любой момент подать в суд за эти обвинения. Он назвал их провокацией.