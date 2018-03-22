Володин прокомментировал бойкот СМИ

Володин прокомментировал бойкот Госдумы со стороны СМИ

«Что же касается решения ряда СМИ, это решение руководства информационных холдингов, изданий, это их компетенция, это их право, поэтому могу лишь сказать одно, что Госдума была и остается самым открытым, самым в этом плане массовым органом власти, который всегда работал и будет работать с журналистским сообществом на принципах гласности, открытости и свободы слова», — сказал Володин, передает РИА «Новости». Бойкот Госдумы со стороны некоторых СМИ — это их право, нижняя палата парламента открыта к работе с журналистским корпусом, ничего не изменилось, заявил спикер Думы Вячеслав Володин

Он также добавил, что следствием бойкотирования работы Госдумы станет лишение журналистов права прохода в здание нижней палаты парламента по постоянной аккредитации. «Это заявление официальное, носит публичный характер, соответственно, следствие этого заявления, конечно, лишение прохода постоянного, который был на основе аккредитации», — сказал Володин.

Спикер Госдумы уточнил, что при этом журналисты могут заходить в здание по разовым пропускам.