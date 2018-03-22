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«До прорыва в отношениях РФ и США еще далеко»
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Песков заявил, что до прорыва в отношениях РФ и США еще далеко 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Reuters
Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о пользе налаживания взаимодействия с Россией, до прорыва в отношениях двух стран еще далеко. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Давайте не будем говорить ни о каких прорывах, сначала нужно все-таки говорить о том, чтобы наладить диалог как минимум. До прорыва еще далеко", — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что по итогам телефонного разговора лидеров двух стран "президенты договорились поручить министру иностранных дел и госсекретарю наладить контакт для обсуждения времени и места такого возможного саммита".
Президент США Дональд Трамп в среду в своем Twitter заявил, что хотел бы наладить отношения с Россией, выразив несогласие с теми, кто призывает его к критике российского президента Владимира Путина.
"Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом [экс-президент Барак] Обама тоже звонил ему). Лживые СМИ сошли с ума, потому что хотели от меня, чтобы я устроил ему разнос. Они не правы!" — убежден Трамп. "Поладить с Россией и другими [странами] было бы хорошо, а вовсе не плохо", — добавил он.
Президенты России и США провели телефонный разговор 20 марта. После этого Трамп заявил журналистам, что он позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. По словам главы администрации США, он предвидит "в не столь отдаленном будущем" встречу с российским лидером для обсуждения "гонки вооружений, ситуации на Украине, в Сирии и Северной Корее".
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