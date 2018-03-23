Памфилова: Выборы президента прошли открыто, конкурентно и по закону

«Чтобы результаты выборов были признаны в первую очередь внутри нашего общества и международными органами, они должны быть конкурентными, прозрачными, пройти строго в соответствии с законом, а результаты должны быть подсчитаны достоверно», — сказала она . Вся работа Центризбиркома была направлена на достижение этих основных целей, подчеркнула глава комиссии.

"Состоявшиеся 18 марта 2018 года выборы президента по всем основным параметрам соответствовали тем требованиям, которые должны были быть выполнены", — заявила Элла Памфилова.

Она также выразила сожаление, что некоторые кандидаты не смогли принять участие в выборах из-за непогашенной судимости. Но это, подчеркнула, требование закона, обоснованность которого подтвердил Конституционный суд.

Глава ЦИК особо подчеркнула, что выборы были конкурентными, в них приняли участие представители крупных политических партий, а утверждения об обратном — это «плевок в лицо» тем избирателям, которые пришли на выборы и поддержали своих кандидатов.