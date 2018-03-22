Песков высказался о позиции Лондона по делу Скрипаля

Песков: Лондон не желает реально взаимодействовать с РФ по «делу Скрипаля»

"Мы констатируем продолжение труднообъяснимой линии британской стороны, мы констатируем по-прежнему нежелание британской стороны реально взаимодействовать в целях раскрытия этого инцидента, в целях установления в реальности, кто может за этим стоять. Мы констатируем по-прежнему нежелание британской стороны предоставлять хоть какую-то информацию и констатируем также, что все заявления, которые делаются на этот счет, абсолютно не имеют каких-либо оснований, каких-либо доказательств, чаще всего лишены даже элементарной логики", — сказал Песков журналистам. В Кремле констатируют, что Великобритания не желает реально взаимодействовать с РФ в расследовании "дела Скрипаля ", а все заявления, которые делает Лондон на этот счет, абсолютно не имеют каких-либо доказательств и чаще всего лишены даже элементарной логики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Он также добавил, что Москва рассчитывает "на какую-то элементарную политическую логику и мудрость наших vis-a-vis в этом деле".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.