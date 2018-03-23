Песков заявил о признаках «холодной войны»

Песков отметил наличие элементов «холодной войны» в международных отношениях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в международных отношениях заметно все больше проявлений элементов "холодной войны". Об этом сообщает RT.

"Мы являемся свидетелями множества элементов "холодной войны" и, к сожалению, мы наблюдаем все больше и больше элементов "холодной войны" в нашей повестке дня, и мы сталкиваемся с этим в международных отношениях", — сказал Песков.

По его словам, "не все государства устраивает крепнущая Россия и лидерство президента России Владимира Путина ".

Ранее Песков заявил, что в Кремле не склонны говорить о начале новой "холодной войны" между Россией и странами Запада.