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Песков заявил о признаках «холодной войны»
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Песков отметил наличие элементов «холодной войны» в международных отношениях 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в международных отношениях заметно все больше проявлений элементов "холодной войны". Об этом сообщает RT.
"Мы являемся свидетелями множества элементов "холодной войны" и, к сожалению, мы наблюдаем все больше и больше элементов "холодной войны" в нашей повестке дня, и мы сталкиваемся с этим в международных отношениях", — сказал Песков.
По его словам, "не все государства устраивает крепнущая Россия и лидерство президента России Владимира Путина".
Ранее Песков заявил, что в Кремле не склонны говорить о начале новой "холодной войны" между Россией и странами Запада.
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