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Швыдкой рассказал о влиянии дела Скрипаля на гастроли Большого театра в Британии
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Швыдкой рассказал о влиянии дела Скрипаля на гастроли Большого театра в Британии 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: ТАСС
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал о влиянии дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля на гастроли Большого театра в Великобритании. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
"Я думаю, что это не отразится на гастролях Большого или Мариинского театров в Великобритании, они как раз два года ездили туда поочередно, так и будут. Потому что очень много, много коммерческих гастролей", — заявил Швыдкой.
По его словам, он не может сказать, что международные культурные связи испытывают какой-то кризис.
Ранее источник рассказал о планах ЕС в отношении России по делу Скрипаля.
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