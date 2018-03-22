Швыдкой рассказал о влиянии дела Скрипаля на гастроли Большого театра в Британии

"Я думаю, что это не отразится на гастролях Большого или Мариинского театров в Великобритании, они как раз два года ездили туда поочередно, так и будут. Потому что очень много, много коммерческих гастролей", — заявил Швыдкой.

По его словам, он не может сказать, что международные культурные связи испытывают какой-то кризис.