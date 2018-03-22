Минниханов: выборы президента РФ в РТ прошли на высоком уровне

«Выборы президента России в Татарстане прошли на высоком организационном уровне, активно, — сказал Рустам Минниханов. — Татарстан в очередной раз показал активность и эффективность своей работы».

Глава Татарстана поблагодарил депутатский корпус, руководителей предприятий, глав муниципалитетов за слаженную, четкую работу.