Минниханов: выборы президента РФ в РТ прошли на высоком уровне 

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал 22 марта на 36-м заседании Госсовета РТ итоги выборов президента России в Татарстане.
«Выборы президента России в Татарстане прошли на высоком организационном уровне, активно, — сказал Рустам Минниханов. — Татарстан в очередной раз показал активность и эффективность своей работы».
Глава Татарстана поблагодарил депутатский корпус, руководителей предприятий, глав муниципалитетов за слаженную, четкую работу.
«Расслабляться некогда, у нас в мае дополнительные выборы муниципального уровня, — высказался председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. — К тому же много задач внутри республики, которые надо будет реализовывать по посланию президента РТ. Очень серьезные задачи были высказаны и в послании президента Российской Федерации Владимира Путина на 2018 год».