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«Мелкие лавочники». Зампред правительства Оренбуржья высказалась о сторонниках Грудинина
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«Мелкие лавочники». Зампред правительства Оренбуржья высказалась о сторонниках Грудинина 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По словам чиновницы, ели раньше за кандидата от КПРФ голосовали настоящие сторонники коммунистов, то сейчас коллегу Зюганова Грудинина поддержали «мелкие бизнесмены и мелкие лавочники».
«В таких районах, как Домбаровский и Абдулинский высокая доля населения занимается мелким бизнесом. Там нет крупной промышленности и там нетдумающей, ответственной, извините меня, интеллигенции», — приводит слова Башировой orenday.ru.
По информации правительства республики, за кандидата от КПРФ Павла Грудинина отдали свои голоса 15,5 процента от проголосовавших. За Владимира Путина проголосовали 731838 человек, или 72,97% от пришедших на выборы. В абсолютных цифрах — это также 24 место в стране.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на московском брифинге по первым итогам общественного наблюдения на выборах президента РФ глава ОП РФ Валерий Фадеев заявил, что большая часть сообщений о нарушениях не нашла подтверждения.
«Около 80 процентов сообщений о нарушениях оказались либо неверными, то есть не являлись нарушением избирательного законодательства, либо ложными, фейковыми, как сейчас говорят», — заявил Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.
Он отметил, что, например, из 282 сообщений о том, что агитационные материалы размещены вблизи помещений для голосования, большинство не прошло проверку.
Фото: orenday.ru
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