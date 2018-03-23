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Песков не увидел повода для посредничества Путина в конфликте СМИ и Госдумы
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Песков не увидел повода для посредничества Путина в конфликте СМИ и Госдумы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Обсуждение конфликта журналистов и Госдумы в связи с ситуацией вокруг депутата Леонида Слуцкого не входит в компетенцию администрации президента, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 23 марта.
«Вряд ли здесь есть поле для посредничества президента, я думаю, что, естественно, наши законодатели в данном случае могут сами выстроить отношения со средствами массовой информации», — сказал Песков в ответ на вопрос, вмешается ли президент как посредник.
Представитель Кремля также заявил, что не располагает информацией о том, обсуждал ли глава государства эту тему со спикером Госдумы Вячеславом Володиным или лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
Накануне в ответ на просьбу прокомментировать решение комиссии по этике, которая не нашла «поведенческих нарушений» у главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, Песков отметил, что «это вопрос Государственной думы». Он также отказался уточнить, в курсе ли происходящего президент.
Из-за отсутствия должной реакции со стороны думской комиссии о бойкоте депутата объявили «Лента.ру», РБК, «Дождь», «Коммерсантъ», «Эхо Москвы». «Лента.ру» также удалила с сайта материалы с заявлениями и упоминаниями председателя комитета по международным делам.
Ранее три журналистки обвинили парламентария в домогательствах. Слуцкий настаивает на своей невиновности и считает обвинения «низкопробной провокацией».
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