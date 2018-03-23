Песков не увидел повода для посредничества Путина в конфликте СМИ и Госдумы

«Вряд ли здесь есть поле для посредничества президента, я думаю, что, естественно, наши законодатели в данном случае могут сами выстроить отношения со средствами массовой информации», — сказал Песков в ответ на вопрос, вмешается ли президент как посредник.

Владимиром Жириновским. Представитель Кремля также заявил, что не располагает информацией о том, обсуждал ли глава государства эту тему со спикером Госдумы Вячеславом Володиным или лидером ЛДПР

Накануне в ответ на просьбу прокомментировать решение комиссии по этике, которая не нашла «поведенческих нарушений» у главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, Песков отметил, что «это вопрос Государственной думы». Он также отказался уточнить, в курсе ли происходящего президент.

Из-за отсутствия должной реакции со стороны думской комиссии о бойкоте депутата объявили «Лента.ру», РБК , «Дождь», «Коммерсантъ», «Эхо Москвы» . «Лента.ру» также удалила с сайта материалы с заявлениями и упоминаниями председателя комитета по международным делам.

Ранее три журналистки обвинили парламентария в домогательствах. Слуцкий настаивает на своей невиновности и считает обвинения «низкопробной провокацией».